صور لثورة بركان كيلاوي بهاواي

أطلق بركان كيلاوي بجزيرة هاواي الامريكية بسحب الدخان والحمم التي وصلت الى مياه المحيط الهادي وذلك للمرة الاولى منذ أحد عشر شهرا.

ويقول الخبراء إن البركان يثور باستمرار منذ عام 1983 غير أن تدفق الحمم البركانية الى المحيط يعد أمرا نادرا.