جنوب أفريقيا تستضيف كأس الأمم الافريقية 2013

جنوب افريقيا تستعد لإستضافة نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في يناير كانون الثاني المقبل. وتسعى اللجنة المنظمة لاستقطاب أكبر عدد من الجماهير لحضور المباريات.

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