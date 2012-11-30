جنوب أفريقيا تستضيف كأس الأمم الافريقية 2013

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جنوب افريقيا تستعد لإستضافة نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في يناير كانون الثاني المقبل. وتسعى اللجنة المنظمة لاستقطاب أكبر عدد من الجماهير لحضور المباريات.
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تستعد جنوب افريقيا لاستضافة نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في يناير كانون الثاني المقبل.
وتسعى اللجنة المنظمة لاستقطاب أكبر عدد من الجماهير لحضور المباريات.
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