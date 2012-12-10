الحلقة الواحدة والثلاثون من برنامج ذاكرة اذاعة

الحلقة الاربعة و الاربعون

في هذه الحلقة

المذيع الكبير عارف احمد الحجاوي في لقائه مع القسم العربي و حديث الذكريات

قول على قول مع العلامة حسن الكرمي

سلسلة اليهود العرب بين الامس و اليوم