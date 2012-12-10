الحلقة الواحدة والثلاثون من برنامج ذاكرة اذاعة

الحلقة الاربعة و الاربعون
في هذه الحلقة
المذيع الكبير عارف احمد الحجاوي في لقائه مع القسم العربي و حديث الذكريات
قول على قول مع العلامة حسن الكرمي
سلسلة اليهود العرب بين الامس و اليوم
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
الحلقة الاربعة و الاربعون
في هذه الحلقة
المذيع الكبير عارف احمد الحجاوي في لقائه مع القسم العربي و حديث الذكريات
قول على قول مع العلامة حسن الكرمي
سلسلة اليهود العرب بين الامس و اليوم