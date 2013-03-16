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افتتاح مهرجان الفلامنكو العاشر في لندن

  • 16 مارس/ آذار 2013

افتتح مسرح سادلر ويلز في العاصمة البريطانية لندن مهرجان الفلامنكو العاشر.

ويستمر هذا المهرجان اسبوعين بمشاركة اشهر راقصي الفلامنكو الإسبان.

ويعتبر هذا الفن التقليدي فنا عالميا ونافذة على تقاليد إسبانيا وتاريخها.