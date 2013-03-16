افتتاح مهرجان الفلامنكو العاشر في لندن

افتتح مسرح سادلر ويلز في العاصمة البريطانية لندن مهرجان الفلامنكو العاشر.

ويستمر هذا المهرجان اسبوعين بمشاركة اشهر راقصي الفلامنكو الإسبان.

ويعتبر هذا الفن التقليدي فنا عالميا ونافذة على تقاليد إسبانيا وتاريخها.