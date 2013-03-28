سوريا: انخفاض قيمة الليرة بشكل ملحوظ منذ بدء الصراع

تراجع سعر صرف الليرة السورية في أسواق الصرف بشكل ملحوظ بسبب الأزمة في البلاد. وسجّل سعر صرف الدولار 125 ليرة. ويعاني السوريون في معظم مناطق البلاد من تضخّم المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائيّة.