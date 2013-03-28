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سوريا: انخفاض قيمة الليرة بشكل ملحوظ منذ بدء الصراع

  • 28 مارس/ آذار 2013

تراجع سعر صرف الليرة السورية في أسواق الصرف بشكل ملحوظ بسبب الأزمة في البلاد. وسجّل سعر صرف الدولار 125 ليرة. ويعاني السوريون في معظم مناطق البلاد من تضخّم المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائيّة.