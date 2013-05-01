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البهائية تحتفل بمرور 150 عاما على انطلاقها

  • 1 مايو/ أيار 2013

تحتفل الجماعة البهائية بمرور مئة وخمسين عامًا على إعلان الدعوة التي أطلقها بهاء الله.

ويحج البهائيون الى مدينة عكا، فيما يتخذون مدينة حيفا مقرا عالميًا لهم.