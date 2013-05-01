البهائية تحتفل بمرور 150 عاما على انطلاقها

تحتفل الجماعة البهائية بمرور مئة وخمسين عامًا على إعلان الدعوة التي أطلقها بهاء الله.
ويحج البهائيون الى مدينة عكا، فيما يتخذون مدينة حيفا مقرا عالميًا لهم.
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تحتفل الجماعة البهائية بمرور مئة وخمسين عامًا على إعلان الدعوة التي أطلقها بهاء الله.
ويحج البهائيون الى مدينة عكا، فيما يتخذون مدينة حيفا مقرا عالميًا لهم.