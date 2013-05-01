أولت المملكة المتحدة أهمية خاصة لأول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ توليه السلطة عام ألفين وأربعة.
إهتمام بريطاني بالزيارة الأولى لرئيس دولة الامارات
- 1 مايو/ أيار 2013
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