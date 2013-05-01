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إهتمام بريطاني بالزيارة الأولى لرئيس دولة الامارات

  • 1 مايو/ أيار 2013

أولت المملكة المتحدة أهمية خاصة لأول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ توليه السلطة عام ألفين وأربعة.