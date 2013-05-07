بالفيديو: مقتل مدير في "بي سكاي بي" بحادث قارب سريع

قام شاهد عيان بالتقاط فيديو يصور دوارن قارب سريع وخروجه عن السيطرة، تبين لاحقا أنه حادث قتل فيه مدير تنفيذي في شبكة بي سكاي بي البريطانية. وهو نيك ميليغان البالغ 51 عاما.

وكان ميليغان لقي حتفه في الحادث مع ابنته الصغرى إيميلي التي لا تتعدى الثامنة من العمر، فيما نقلت زوجته وثلاثة من أولادهما إلى المستشفى. كانت العائلة تقضي عطلة نهاية الأسبوع في منطقة كرونويل جنوب غرب إنجلترا عندما فقدت السيطرة على القارب وانقلب أفراد الأسرة في الماء.

قال شاهد العيان الذي التقط الفيديو إنه إلتقطه صدفة.

وقد تم إيقاف القارب بعدما تمكن أحد مدربي التزلج على الماء من القفز فوق القارب.