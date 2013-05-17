لافروف: تزويد سوريا بالسلاح لا يخالف المواثيق دولية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تزويد بلاده للنظام السوري بالأسلحة لا يخالف أي مواثيق أو قوانين دولية.
كما شدد على أن نوعية السلاح الذي تقدمه بلاده لا يساعد على اختلال موازين القوة في ساحة المعركة بين النظام والمعارضة السورية.
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تزويد بلاده للنظام السوري بالأسلحة لا يخالف أي مواثيق أو قوانين دولية.
كما شدد على أن نوعية السلاح الذي تقدمه بلاده لا يساعد على اختلال موازين القوة في ساحة المعركة بين النظام والمعارضة السورية.