جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لافروف: تزويد سوريا بالسلاح لا يخالف المواثيق دولية

  • 17 مايو/ أيار 2013

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تزويد بلاده للنظام السوري بالأسلحة لا يخالف أي مواثيق أو قوانين دولية.

كما شدد على أن نوعية السلاح الذي تقدمه بلاده لا يساعد على اختلال موازين القوة في ساحة المعركة بين النظام والمعارضة السورية.