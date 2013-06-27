زيت الزيتون الإيطالي يلقى رواجا في السوق الصيني

زيت الزيتوت الأيطالي من النوع الصافي الخالص يلقى رواجا في الأسواق الصينية الكبيرة حيث يقبل عليه الصينيون بالرغم من ارتفاع ثمنه.

ويقول منتجوه إن مبيعاته سترتفع بنسبة 400 % هذا العام.