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زيت الزيتون الإيطالي يلقى رواجا في السوق الصيني

  • 27 يونيو/ حزيران 2013

زيت الزيتوت الأيطالي من النوع الصافي الخالص يلقى رواجا في الأسواق الصينية الكبيرة حيث يقبل عليه الصينيون بالرغم من ارتفاع ثمنه.

ويقول منتجوه إن مبيعاته سترتفع بنسبة 400 % هذا العام.