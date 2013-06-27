برنامج "أنا الشاهد" هو برنامج أسبوعي يعتمد أسلوب صحافة المواطن.

يعرض البرنامج قصصا وشهادات يرويها مواطنون من أنحاء العالم وخاصة من العالم العربي بالصوت والصورة، يتناولون فيها حياتهم اليومية أو قضايا تخص مجتمعاتهم وبلدانهم.

إذا كان لديك تجربة شخصية أو صور أو فيديو تريد إرساله للبرنامج ، يرجى استخدام الاستمارة في أسفل الصفحة أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: اضغط هنا shahid@bbc.co.uk أو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بنااضغط هنا https://www.facebook.com /BBCArabicShahid

هذه المساهمة قد تكون مرتبطة بحدث وقع في المنطقة التي تعيش فيها أو قد تعبر عن رأيك الشخصي حول حدث إخباري أو قضية تمس البلد الذي تعيش فيه.

لا تنس ذكر اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وبعض المعلومات حول الفيديو أو الصور المرسلة. يرجى أيضاً إرسال رقم هاتفك كي نتصل بك.

يذاع البرنامج كل خميس في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.