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مهرجان غلاستنبري في بريطانيا يجتذب الآلاف

  • 1 يوليو/ تموز 2013

آلاف العروض الموسيقية على أكثر من مئة مسرح جعلوا غلاستونبري من أضخم مهرجانات الموسيقى في العالم.

وهذا العام قدمت فرقة الروك العالمية رولينغ ستونز حفلة على المسرح الرئيسي. ولكن مهرجان غلاستونبري لم يقتصر فقط على الموسيقى.

تقرير جناي بولس