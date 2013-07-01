مهرجان غلاستنبري في بريطانيا يجتذب الآلاف

آلاف العروض الموسيقية على أكثر من مئة مسرح جعلوا غلاستونبري من أضخم مهرجانات الموسيقى في العالم.
وهذا العام قدمت فرقة الروك العالمية رولينغ ستونز حفلة على المسرح الرئيسي. ولكن مهرجان غلاستونبري لم يقتصر فقط على الموسيقى.
تقرير جناي بولس
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آلاف العروض الموسيقية على أكثر من مئة مسرح جعلوا غلاستونبري من أضخم مهرجانات الموسيقى في العالم.
وهذا العام قدمت فرقة الروك العالمية رولينغ ستونز حفلة على المسرح الرئيسي. ولكن مهرجان غلاستونبري لم يقتصر فقط على الموسيقى.
تقرير جناي بولس