أطفال المخيمات السورية يعبرون بالرسم عن معاناتهم

رسم قرابة 600 طفل من أعمار مختلفة، لوحات على جدران مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

وأتت هذه الخطوة في محاولة لإبعاد الأطفال عن الآثار السلبية للصراع في سورية، ورغبة الفنانين المشاركين في هذا المشروع للترفيه عن هؤلاء الأطفال ودعمهم نفسياً.