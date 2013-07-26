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ماليزيا: التحقيق مع 4 مشاركات بمسابقة ملكة جمال العالم

  • 26 يوليو/ تموز 2013

تحقق السلطات الماليزية مع أربع فتيات مسلمات يشاركن في مسابقة ملكة جمال العالم في ماليزيا، لانتقادهن فتوى دينية، مما أدى إلى إبعادهن من المسابقة.