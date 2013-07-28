كم من الأطفال ولدوا عبر العالم لحظة ولادة الأمير جورج؟

في نفس اللحظة التي وضعت فيها كيت ميدلتون، دوقة كامبريج وزوجة الأمير وليام، مولودها الأول جورج، في مستشفى سان ميري بلندن يوم الاثنين الماضي، أبصر النور أيضا ثلاثة مواليد جدد في أماكن أخرى من العالم. تلاهم مئتان وأربعة وخمسون مولودا آخر قبل اكتمال الدقيقة. لكن القليلين منهم كانوا محظوظين مثل الطفل الملكي جورج، إذ لطالما كان الفقر والبؤس والحرمان بانتظار الكثيرين منهم.