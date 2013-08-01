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خريطة تفاعلية لأهم معالم الصراع والمعارك في سوريا

  • 1 أغسطس/ آب 2013

ما هي أبرز المعارك التي شكلت محطات محورية في مسار الصراع السوري؟ وأي مناطق تقع تحت سيطرة الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة؟

أهم التغيرات الميدانية على الأرض في تقرير ناهد ابو زيد.