خريطة تفاعلية لأهم معالم الصراع والمعارك في سوريا

ما هي أبرز المعارك التي شكلت محطات محورية في مسار الصراع السوري؟ وأي مناطق تقع تحت سيطرة الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة؟
أهم التغيرات الميدانية على الأرض في تقرير ناهد ابو زيد.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
ما هي أبرز المعارك التي شكلت محطات محورية في مسار الصراع السوري؟ وأي مناطق تقع تحت سيطرة الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة؟
أهم التغيرات الميدانية على الأرض في تقرير ناهد ابو زيد.