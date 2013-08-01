خريطة تفاعلية لأهم معالم الصراع والمعارك في سوريا

ما هي أبرز المعارك التي شكلت محطات محورية في مسار الصراع السوري؟ وأي مناطق تقع تحت سيطرة الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة؟

أهم التغيرات الميدانية على الأرض في تقرير ناهد ابو زيد.