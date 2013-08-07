الصين تصادر جلود نمر وقرون كركدن وعاج مهربة

صادرت السلطات في هونغ كونغ حمولة بأكثر من ألف قطعة من العاج، ومن قرون حيوان الكركدن، وجلود النمر مهربة من نيجيريا.

وقدرت الجمارك الصينية قيمتها الإجمالية بنحو 5.3 مليون دولار أمريكي.

وقدمت تلك الشحنة من المواد التي تحظر القوانين المتاجرة بها على متن باخرة من نيجيريا، وصلت إلى ميناء شنغهاي منتصف شهر يوليو حزيران الماضي، قبل أن ترسو في ميناء هونغ كونغ، حيث صادرتها الجمارك الصينية.

وكانت عملية مماثلة لتهريب العاج، تم إحباطها في يناير كانون الثاني الماضي قدرت قيمتها بنحو 2.2 مليون دولار، كان يجري تهريبها من طوغو.

وتحرم القوانين الدولية المتاجرة في مادة العاج غير المرخص بها، نظرا إلى أنها تأتي من صيد الحيوانات التي تتمتع بالحماية، أو تعتبر مهددة بالانقراض. لكن في السنوات الأخيرة تحولت الصين إلى أكبر سوق غير شرعي لتجارة العاج وتهريبه في العالم، متبوعة بتايلاند.