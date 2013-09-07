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كليك: مايكروسوفت تستحوذ على نوكيا

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2013

استحوذت شركة مايكروسوفت على شركة نوكيا المصنعة للهواتف المتحركة وغوغل تصدر آخر نسخة من نظام أندرويد المسماة بكيت كات...أخبار أخرى من عالم التقنية في كليك لهذا الأسبوع.