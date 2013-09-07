كليك: مايكروسوفت تستحوذ على نوكيا

استحوذت شركة مايكروسوفت على شركة نوكيا المصنعة للهواتف المتحركة وغوغل تصدر آخر نسخة من نظام أندرويد المسماة بكيت كات...أخبار أخرى من عالم التقنية في كليك لهذا الأسبوع.