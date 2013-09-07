فصائل فلسطينية ترفض لقاءات التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

لا تزال غالبية ردود الفعل الفلسطينية تجاه المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يشوبها الرفض والتنديد.

فمع استمرار جولات المحادثات المباشرة تتواصل بيانات الفصائل وتحركات شعبية في الشارع الفلسطيني ترفض ليس فقط المفاوضات المباشرة بل كذلك اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية والتي تتم منذ نهاية العام الماضي بين لجنة فلسطينية شكلتها القيادة الفلسطينية للتواصل مع أطراف المجتمع الاسرائيلي كافة لاقناعهم بأهمية الاعتراف بدولة فلسطين والتي حظيت على إعتراف أممي بها خلال العام الماضي.

تقرير إيمان عريقات