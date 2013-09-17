بريطاني يرسم لوحات شخصية لكل سكان قريته

أخذ الفنان البريطاني غراهام هيرد وود على نفسه رسم لوحة شخصية لكل سكان بلدته الصغيرة في مقاطعة ويلز. يسكن بلدة سانت دافيدز حوالي ألف وثمانمائة شخص.

ويقول هيرد وود إن بإمكانه إنهاء المهمة في عشر سنوات، بمعدل لوحة كل يومين.