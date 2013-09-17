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بريطاني يرسم لوحات شخصية لكل سكان قريته

  • 17 سبتمبر/ أيلول 2013

أخذ الفنان البريطاني غراهام هيرد وود على نفسه رسم لوحة شخصية لكل سكان بلدته الصغيرة في مقاطعة ويلز. يسكن بلدة سانت دافيدز حوالي ألف وثمانمائة شخص.

ويقول هيرد وود إن بإمكانه إنهاء المهمة في عشر سنوات، بمعدل لوحة كل يومين.