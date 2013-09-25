جزيرة صغيرة تظهر قبالة سواحل باكستان بعد الزلزال

عقب الزلزال الذي شهدته بكستان الثلاثاء، تشكلت جزيرة صغيرة في الساحل الجنوبي للبلاد، بسبب اندفاع الأرض. وتجمع سكان المناطق المحيطة بالساحل لمشاهدة الجزيرة الجديدة بالقرب من ميناء جوادر.

وقد وصل فريق من المتخصصين التابعين للبحرية الباكستانية إلى تلك الجزيرة، وقالوا في تصريحات للتلفزيون المحلي إن ارتفاعها يبلغ نحو 18 مترا، وأن طولها يقدر بنحو 30 مترا.

ومن جانب آخر، دفع الجيش الباكستاني بقوات وطائرات مروحية إلى منطقة أوران، حيث يوجد مركز الزلزال في الإقليم المتضرر، لكن وعورة المنطقة عرقلت عمليات الإغاثة.

ويعد أقليم بلوشستان أكبر المناطق الباكستانية من حيث المساحة، لكنه أقلها من حيث عدد السكان، وهو من المناطق الأكثر عرضة للزلازل.