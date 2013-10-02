بالصور: فن الجنس عند قدماء اليابانيين
المتحف البريطاني يقدم معرضا للصور عن فن الجنس في اليابان قديما.
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يقدم المتحف البريطاني معرضا لـ 150 لوحة من الفن الجنسي الياباني، الذي يطلق عليه اسم شونغا، وهي من الأعمال الأكثر جرأة. وتقدم الصور منظورا للجنس يختلف عن المنظور الأوروبي.
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وتسمح الصور للزائرين بالاطلاع على اللحظات الأكثر حميمية في اليابان، عندما كان اليابان مجتمعا مغلقا على نفسه معزولا عن العالم.
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والأعمال هي رسوم على قطع خشبية أنجزت في طوكيو في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وتبين عددا من العمليات الجنسية، بتفاصيلها الدقيقة.
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وتعني كلمة شونغا "صور الربيع" ويقصد بها فن الجنس، الذي ازدهر عندما كانت المدينة تنمو بسرعة، وكان الاتصال بالغرب غير مسموح به. ويعرف أيضا باسم "صور الوسادة"، وتظهر أشخاصا يتمتعون بالجنس.
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وتظهر أغلب الصور علاقات جنسية بين الرجل والمرأة، ولكن البعض منها يظهر علاقات مثلية.
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وتباع الصور في بعض الأحيان في ألبومات من 12 صورة تمثل كل منها وضعية جنسية.
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وبسبب طبيعة الصور المباشرة، فإن الزيارة مفتوحة لمن هم فوق 16 عاما فحسب.
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وتقدم بعض ألبومات صور شونغا للفتيات المقبلات على الزواج لأخذ فكرة عن ليلة الزفاف.
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صور شونغا "الجنس والمتعة" في اليابان تعرض في المتحف البريطاني من 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 إلى 5 يناير كانون الثاني 2014.
معرض الصور
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