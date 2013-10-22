حزب العمال الكردستاني يهدد "بنقل الحرب" إلى تركيا

قال جميل باييك أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني "في الوقت الذي يدعم فيه الأتراك الجماعات المسلحة في حربها على الأكراد في غرب كردستان، فانه من حق الشعب الكردي نقل القتال إلى تركيا."

وأضاف جميل الذي يعتبر أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، إن المتمردين الأكراد مستعدون لدخول تركيا من شمالي العراق، وحمل السلاح مجددا إذا لم تقم الحكومة التركية بإحياء مسار السلام معهم في أقرب وقت.

واتهم باييك أنقرة بشن حرب بالوكالة على أكراد سوريا، وهي تدعم الإسلاميين الذين يحاربونهم في الشمال، قائلا إن الحزب من حقه الرد.