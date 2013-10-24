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الحلقة السادسة والأربعون من برنامج صندوق النغم

  • 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013

الحلقة السادسة و الأربعون من برنامج صندوق النغم

حلقة خاصة مع الفنان الكبير فريد الاطرش