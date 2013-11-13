جائزة ذهبية لطفل يخترع "الحذاء المضاد للتحرش الجنسي"

في سن الرابعة عشرة من العمر، تحصل طفل الإندونيسي هيبار سياهرول غافور، على ميدالية ذهبية تكريما له على إختراع حذاء مضاد للتحرش الجنسي، الذي تتعرض له النساء في إندونيسيا.

وقال هيبار سياهرول غافور"إن الحوادث المتكررة للتحرش والإغتصاب هي التي جعلتني أفكر في تصميم هذا الحذاء."

يمكن للحذاء في حالة الضغط على الزر، أن يطلق شحنة تصل إلى 450 فولت على المتحرش الذي يهاجم من تلبسه، حيث يمكنها بذلك أن تدافع عن نفسها.

الحذاء تم تصميمه العام الماضي، وحصل على الميدالية الذهبية لعام 2013، خلال المعرض الدولي لصغار المخترعين، الذي أقيم في ماليزيا.