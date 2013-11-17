قال جبريل آدم بلال الناطق باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في السودان إن مقاتلي حركته انسحبوا من مدينة أبو زبد بشكل طوعي وخشية وقوع خسائر بين المدنيين جراء قصف القوات الحكومية، واستخدامها الطيران الحربي.
السودان: حركة العدل والمساواة تنسحب من أبو زبد
- 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013
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