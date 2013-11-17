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السودان: حركة العدل والمساواة تنسحب من أبو زبد

  • 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

قال جبريل آدم بلال الناطق باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في السودان إن مقاتلي حركته انسحبوا من مدينة أبو زبد بشكل طوعي وخشية وقوع خسائر بين المدنيين جراء قصف القوات الحكومية، واستخدامها الطيران الحربي.