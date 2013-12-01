طالب عراقي في بريطانيا يبتكر جهازا متطورا لقياس الأسطح

نجح طالب عراقي في جامعة هدرسفيلد البريطانية في ابتكار جهاز متطور لقياس الأسطح سيحدث ثورة نوعية في هذا المجال.
الجهاز يتمكن من قياس مليون جزء أقل من المليميتر عبر الضوء وليس الليزر، باختلاف الاجهزة السابقة.
تقرير نسيم رمضان.
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نجح طالب عراقي في جامعة هدرسفيلد البريطانية في ابتكار جهاز متطور لقياس الأسطح سيحدث ثورة نوعية في هذا المجال.
الجهاز يتمكن من قياس مليون جزء أقل من المليميتر عبر الضوء وليس الليزر، باختلاف الاجهزة السابقة.
تقرير نسيم رمضان.