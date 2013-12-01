المخترع العراقي حسام مكي محمد صالح
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طالب عراقي في بريطانيا يبتكر جهازا متطورا لقياس الأسطح

  • 1 ديسمبر/ كانون الأول 2013

نجح طالب عراقي في جامعة هدرسفيلد البريطانية في ابتكار جهاز متطور لقياس الأسطح سيحدث ثورة نوعية في هذا المجال.

الجهاز يتمكن من قياس مليون جزء أقل من المليميتر عبر الضوء وليس الليزر، باختلاف الاجهزة السابقة.

تقرير نسيم رمضان.