مصر: الإخوان المسلمون يرفضون مسودة الدستور الجديد

رفضت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مشروع الدستور المصري الجديد، والذي سيتم عرضه على الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم غد الثلاثاء تمهيدا لطرحه للاستفتاء.

وقالت الجماعة إن الدستور الذي اعتمد في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي سيحافظ على صبغته الشرعية.

ومن المقرر أن يطرح الدستور الذي يحافظ على الصلاحيات الواسعة الممنوحه للجيش للاستفتاء الشهر القادم.

وبموجب مسودة الدستور، فإن حقيبة الدفاع يجب أن يشغلها ضابط في القوات المسلحة كما تقر أيضا مثول المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وينص مشروع الدستور على حظر تشكيل أي حزب سياسي على أساس الدين أو العرق أو الجنس.