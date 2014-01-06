بالصور: الحياة في كشمير المتنازع عليها

  • 6 يناير/ كانون الثاني 2014

مجموعة من الصور بعدسة المصور عابد بهات تعكس الحياة في منطقة كشمير التي يتواصل النزاع عليها.

  • أصبحت كشمير محلا للنزاع بين الهند وباكستان منذ تقسيم شبه القارة الهندية في 1947. عشرات الآلاف من الجنود يحدقون في بعضهم البعض عبر الحدود.

  • وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في الأشهر الماضية بعد اندلاع سلسلة من الاشتباكات بمنطقة الحدود.

  • وتسببت الحدود في نزاعات دامت طويلا.

  • وكانت كشمير سبب حربين من الثلاثة التي خاضتها باكستان والهند. يشكل المسلمون في المنطقة أكثر من 90% من السكان.

  • تبلغ مساحة الإقليم نحو 84471 ميلا مربعا، تحتل الهند نحو 48٪ من مساحتها الإجمالية، بينما تسيطر باكستان على نحو 35٪، والصين على 17٪.

  • شيدت الهند سورا من الأسلاك الشائكة لوقف عبور المتسللين في عام 2004. وبين الحين والآخر يتبادل الجانبان إطلاق النار. وشهد عام 2013 أعنف تبادل لإطلاق النار منذ سنوات عديدة.

  • ويأمل الأطفال أن تتحسن الأوضاع خلال العام الجديد.

  • وتعيش آلاف الأسر في مناطق بطول الحدود المتنازع عليها.

  • القتال المستمر في المنطقة دمر حياة الناس، وأضر بالاقتصاد، وحرم جيلا من التمتع بالتربية والتعليم المناسبين.