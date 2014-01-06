بالصور: الحياة في كشمير المتنازع عليها
مجموعة من الصور بعدسة المصور عابد بهات تعكس الحياة في منطقة كشمير التي يتواصل النزاع عليها.
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أصبحت كشمير محلا للنزاع بين الهند وباكستان منذ تقسيم شبه القارة الهندية في 1947. عشرات الآلاف من الجنود يحدقون في بعضهم البعض عبر الحدود.
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وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في الأشهر الماضية بعد اندلاع سلسلة من الاشتباكات بمنطقة الحدود.
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وتسببت الحدود في نزاعات دامت طويلا.
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وكانت كشمير سبب حربين من الثلاثة التي خاضتها باكستان والهند. يشكل المسلمون في المنطقة أكثر من 90% من السكان.
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تبلغ مساحة الإقليم نحو 84471 ميلا مربعا، تحتل الهند نحو 48٪ من مساحتها الإجمالية، بينما تسيطر باكستان على نحو 35٪، والصين على 17٪.
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شيدت الهند سورا من الأسلاك الشائكة لوقف عبور المتسللين في عام 2004. وبين الحين والآخر يتبادل الجانبان إطلاق النار. وشهد عام 2013 أعنف تبادل لإطلاق النار منذ سنوات عديدة.
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ويأمل الأطفال أن تتحسن الأوضاع خلال العام الجديد.
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وتعيش آلاف الأسر في مناطق بطول الحدود المتنازع عليها.
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القتال المستمر في المنطقة دمر حياة الناس، وأضر بالاقتصاد، وحرم جيلا من التمتع بالتربية والتعليم المناسبين.
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