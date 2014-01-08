"رقصة البطريق" في حفل زفاف عربي

بعد ظهورمقطع فيديو في أواخر شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي يظهر رقصة بقيادة "بطريق" في عرس في ألبانيا.

انتشرت في الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو عربية على موقع "يوتيوب" لشباب يقلدون رقصة باتت تعرف بينهم برقصة "البطريق".

ويصطف المشاركون في هذه الرقصة وراء بعضهم البعض، حيث يمسك كل شخص بخصر الثاني أمامه.

وعلى إيقاع الموسيقى، يمضي المشاركون في نظام بديع يؤدون حركات متناسقة: ركلتين سريعتين الى اليسار، ثم الى اليمين، ثم قفزة صغيرة الى الأمام، تليها قفزة ثانية الى الوراء لتنتهي بثلاث قفزات الى الأمام مرة أخرى. ويكرر المشاركون هذه الحركات مرات عديدة.

ويعود أصل رقصة "البطريق" إلى رقصة فلكورية - تسمى "ينكنا" (Jenkka) - اشتهر بها سكان فنلندا في المناسبات الاحتفالية مثل الأعياد والأعراس.

وتشبه الرقصة في أدائها رقصات غربية أخرى مثل (Bunny Hop) الأمريكية و (Conga line) التي يرجع أصلها إلى كوبا.