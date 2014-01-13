إسرائيل: مراسم دفن آرييل شارون

دفن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرييل شارون، في مزرعة عائلته بصحراء النقب، في جنازة رسمية، بحضور وفود دولية. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن شارون كان " أحد القادة العسكريين العظماء الذين أنجبتهم إسرائيل."

وكانت الوفود الرسمية المشاركة في تأبين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرييل شارون، وصفته بأنه "رجل لا يقهر"، وقد كرس حياته لأمن شعبه.

وتوفي شارون الذي ينظر إليه الكثير من الإسرائيليين على أنه من رجال الدولة الكبار في إسرائيل لكن الكثير في العالم العربي يعتبرونه عدوا السبت الماضي بعد ثمان سنوات قضاها في غيبوبة.

وسيدفن لاحقا في جنازة خاصة بمزرعته بصحراء النقب جنوبي إسرائيل.