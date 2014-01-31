جميع الزعماء نعتوا الثوار بأبشع الأوصاف
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هكذا يبرر الزعماء الثورات ضدهم

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2014

هنا مقتطفات من خطابات لزعماء عرب وردت في وثائقي "هكذا تحدث الرئيس"، اعتبروا فيها الثورات ضدهم مشاريع فاشلة، وأن مرتكبيها هم متطرفون ومحرضون مأجورون، وحتى مندسون من اصحاب المصالح.