هكذا يبرر الزعماء الثورات ضدهم

هنا مقتطفات من خطابات لزعماء عرب وردت في وثائقي "هكذا تحدث الرئيس"، اعتبروا فيها الثورات ضدهم مشاريع فاشلة، وأن مرتكبيها هم متطرفون ومحرضون مأجورون، وحتى مندسون من اصحاب المصالح.