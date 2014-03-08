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نائب رئيس البرلمان الأوكراني ينفي اتهامات بتبني منهج يميني متطرف

  • 8 مارس/ آذار 2014

قال نائب رئيس البرلمان الأوكراني عن حزب الحرية لبي بي سي ان الاتهامات الروسية للاحزاب في اوكرانيا بتبني منهج يميني ومعاد للسامية هي اتهامات غير صحيحة، وان الحركة الشعبية التي شهدتها اوكرانيا ضمت تنوعا عرقيا ودينيا.

أما نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي فقال لبي بي سي ان بعض التصرفات الفردية العنصرية ضد اليهود ظهرت في ميدان الاستقلال وسرعان ما تم ضبطها من قبل المنظمين.

وتبرر روسيا تدخلها في اوكرانيا بما تقول انه خطر تشكله تلك الاحزاب على المواطنين الروس هناك، فما مدى حضورالتيارات اليمينية في الشارع الاوكراني، وما الدور الذي تلعبه في الازمة؟

تقرير وائل الحجار.