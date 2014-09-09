الطائرة الماليزية استهدفت بأجسام عدة فوق أوكرانيا

قال خبراء الطيران الهولنديون، المسؤولون عن التحقيق في حادث إسقاط الطائرة الماليزية MH17 فوق الأراضي الأوكرانية، إن الطائرة تحطمت في الجو بعد استهدافها بـ"أجسام عديدة كانت تسير بسرعة عالية" وأحدثت فيها "ثقوبا".

وأوضح التقرير، الذي أصدره مجلس السلامة الهولندي أنه "لا توجود أي أدلة على وقوع عطل فني أو خطأ بشري".

ويعتمد محققو الطيران الهولنديون على المعلومات التي حصلوا عليها من أجهزة تسجيل بيانات الرحلة في الصندوق الأسود، وعمليات مراقبة حركة الطيران، وصور الأقمار الصناعية، والصور التي التقطت من مكان الحادث لإعداد التقرير الأولي.

وقال فريق الخبراء إن الطائرة "تحطمت في الجو على الأرجح نتيجة لضرر في هيكلها بسبب استهدافها بالعديد من الأجسام الكبيرة التي كانت تسير بسرعة فائقة واخترقت الطائرة من الخارج".