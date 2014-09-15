عصام حبيب حلاق من حي الشجاعية في غزة

عصام حبيب الذي يعمل حلاقا اختار لمتجره مكانا في شارع حبيب في حي الشجاعية وبدأ العمل قبل 18 شهرا ورغم الدمار الكبير في المنطقة الا ان منزل اسرته ومتجره لازالا على حالهما.