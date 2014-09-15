عصام حبيب
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عصام حبيب حلاق من حي الشجاعية في غزة

  • 15 سبتمبر/ أيلول 2014

عصام حبيب الذي يعمل حلاقا اختار لمتجره مكانا في شارع حبيب في حي الشجاعية وبدأ العمل قبل 18 شهرا ورغم الدمار الكبير في المنطقة الا ان منزل اسرته ومتجره لازالا على حالهما.