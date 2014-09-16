بحث تعديل قانون التظاهر في مصر

قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لبي بي سي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحال القانون المتعلق بتنظيم التظاهر إلى اللجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية لبحث تعديله.

ويشار إلى أن القانون أثار اعتراض قوى سياسية مصرية عديدة منذ إصداره قبل شهور.

وقررت محكمة مصرية إخلاء سبيل الناشط البارز علاء عبد الفتاح وناشطين آخرين بكفالة، في قضية تتعلق باتهامهم بانتهاك القانون نفسه.

كما قررت المحكمة، التي تعيد محاكمة النشطاء المتهمين، التنحي عن النظر في القضية لاستشعارها الحرج.

ولدى النظر في القضية في المرة الأولى، كان قد حكم غيابيا على عبد الفتاح ونشطاء آخرين بالسجن 15 سنة.