تراجع "الدولة الإسلامية" أمام غارات التحالف في "كوباني"

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن 662 شخصا اغلبهم من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا خلال شهر في عين العرب كوباني.

ونفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة غارات جديدة على مواقع تنظيم الدولة الأسلامية واستهدفت بصورة خاصة الأحياء الشمالية القريبة من معبر مرشد بينار الحدودي.

وأفادت الولايات المتحدة باستهداف خطوط الامداد فضلا عن قصف مدرسة يتخذها مقاتلو التنظيم مقرا لقيادتهم.

وقالت القوات الأميركية إن اليومين الماضيين شهدا تكثيفا للغارات مما أفسح المجال أمام قوات حماية الشعب الكردي من الاستفادة لتبديل مواقعها، لا سيما في المنطقة المحاذية للجهة الغربية للمدينة.