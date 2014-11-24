بنيامين نتنياهو: "لا تزودوا ايران بقنابل ذرية"

فيما مدد الموعد النهائي للتوصل الى حل للملف النووي الايراني الى نهاية يونيو / حزيران المقبل، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لبي بي سي إن الصفقة الوحيدة المقبولة لاسرائيل يجب ان تتضمن تفكيك قدرات ايران النووية.

واخفقت الجولة الاخيرة المفاوضات بين ايران والقوى الدولية الست التي اجريت في فيينا في التوصل الى اتفاق شامل.

وتقول طهران إنها لا تسعى لانتاج اسلحة نووية، بل تريد تطوير الطاقة الذرية لاستخدامات سلمية فقط.

وكان نتنياهو قد رحب بفشل جولة المفاوضات النووية الاخيرة.

وقال لبي بي سي "هذه النتيجة افضل بكثير. فالصفقة التي كانت ايران تطالب بها كانت فظيعة، إذ انها كانت ستسمح لايران بالاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم بينما ترفع عنها العقوبات."

يذكر ان اسرائيل طالما عارضت العملية التفاوضية بين دول 5+1 وايران، وطالما هددت باستخدام القوة المسلحة لمنع ايران من الحصول على القدرة على انتاج اسلحة نووية.

وقال نتنياهو "اسرائيل ستحتفظ دائما بحقها في الدفاع عن نفسها."