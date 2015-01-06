الحكومة الأردنية تصدر هويات ممغنطة للاجئين السوريين

تبدأ الحكومة الأردنية اعتماد بصمة العين وتصدر هوية ممغنطة لكل سوري يوجد على الأراضي الأردنية اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكشف وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أن حكومة بلاده تهدف من هذا الإجراء إلى ضبط شؤون السوريين، ومعرفة مكان إقامتهم، وأوضح المجالي أن وزارة الداخلية قامت بتوزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزا أمنيا لهذه الغاية.

ويوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين يقيم فيها أكثر من مئة ألف لاجيء، أكبرها مخيم " الزعتري" الذي يوجد بداخله قرابة 83 ألف لاجئ، ويقدر العدد الكلي من السوريين في الأردن بنحو مليون وأربعمئة ألف شخص.

تقرير عصام عكرماوي.