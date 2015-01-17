العثور على مركبة فضائية بريطانية اختفت منذ 11 عاما

أعلن المعهد العلمي بالجمعية الملكية في لندن أن خبراء الفضاء عثروا على المركبة الفضائية البريطانية "بيغل 2" على سطح كوكب المريخ، بعد 11 عاما من اختفائها أثناء مهمة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وبذلك يكون قد حل اللغز الذي كان يلف المركبة الفضائية، حيث اختفت المركبة منذ انطلاقها عام 2003 واعتقد أنها تحطمت أثناء هبوطها على سطح الكوكب.

وكان من المقرر أن تهبط بيجل 2 التي انطلقت من الأرض ضمن مهمة وكالة الفضاء الأوروبية مارس إكسبريس على سطح المريخ في يوم عيد الميلاد عام 2003 لكنها اختفت ولم يعرف أي شيء عنها منذ ذلك الحين.