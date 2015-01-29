أجواء روميو وجولييت تزين أزياء فالنتينو لربيع وصيف 2015

انطلق أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس لربيع وصيف 2015، وانطلقت معه أحدث صيحات الأزياء لهذا الموسم، وشهد أسبوع الموضة الفرنسى أجدد ابتكارات المصممين العالميين الذين اختاروا مدينة الأناقة الفرنسية ليكشفوا فيها عن آخر مجموعاتهم.

وقدمت دار فالنتينو مجموعة تصاميمها لربيع عام 2015 وصيفه ضمن أسبوع موضة باريس، التي طغت عليها أجواء شكسبير وحكاية غرام روميو وجولييت.

وطغت الرومنسية على الجنس في هذا العرض، لكن الحشمة التي سادت لم تحل دون ظهور بعض الأثواب المثيرة، كفستان من الأورغانزا مع الذهب والكريستال، تطلب تطريزه ثلاثة الاف وخمسمئة ساعة.