السيسي: الحرب ضد الإرهاب "ستستغرق وقتا طويلا"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحرب ضد الإرهاب صعبة وستستغرق وقتا طويلا وأن ثمنها يدفعه الجيش والشعب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري عقب لقاءه مع المجلس الأعلى للقوات المُسلحة وظهر خلالها محاطا بقيادات عليا بالجيش .

وأضاف "طلبت تفويضا لمكافحة الإرهاب لأنني كنت أعلم أن هذا هو المسار الذي سنتخذه"

وكان السيسي ترأس اجتماعا للمجلس استغرق عدة ساعات لبحث تداعيات الهجمات التي شهدتها منطقة شمال سيناء مساء الخميس الماضي واسفرت عن عشرات القتلى والمصابين في صفوف الجيش والشرطة.

وأصدر السيسي قرارا بتشكيل قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب في منطقة شرق القناة وذلك في أعقاب الهجمات الدامية الي وقعت شمالي سيناء الخميس وراح ضحيتها 40 قتيلا وأكثر من 70 جريحا.

جاء ذلك في بيان من المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب الاجتماع الذي عقد على مدار ست ساعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.