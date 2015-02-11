بالصور: فن الشارع - جولة في شوارع إسبانيا والبرتغال
مراسلة بي بي سي في أوكرانيا، يانا غريبوفسكايا، توثق فنون الشوارع في مدن أسبانيا والبرتغال.
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أحيانا ما يتطلب التعرف على مدينة، الخروج من المزارات السياحية المعروفة، والغوص في شوارعها الخلفية. ويمكن لفن الشارع، الذي يتواجد في أكثر المناطق غرابة، أن يضيف بعدا آخر للمدينة. وهذه الصورة من مدينة قرطاج، بأسبانيا.
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يستخدم بعض فناني الشارع ألوانا براقة وتعبيرات صادمة، مما يجذب أنظار زائري المنطقة. الصورة من مدينة قرطاج، أسبانيا.
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ويدمج فنانون آخرون أعمالهم في المساحات العمرانية المحيطة. وقد يصعب للوهلة الأولى، التفريق بين الشكل الحقيقي والشكل الفني، كما في هذا المثال، أعلى هذا المبنى في مدينة ملقة في أسبانيا.
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يوجد هذا العمل الفني في الجانب الخلفي لإحدى محطات الحافلات في وسط مدينة إشبيلية، في أسبانيا.
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وبعث فنان آخر في إشبيلية، الحياة على هذا الجدار المجهول.
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والعاصمة البرتغالية، لشبونة، هي أحد عواصم الموسيقى، إذ تلعب الموسيقى الشعبية دورا هاما في الثقافة البرتغالية. وليس غريبا أن ينعكس ذلك على لوحات فناني الشوارع.
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ويعرض فنانو الشوارع البرتغاليين في مدينة بورتو، أشكالا مبتكرة لحطام بعض المباني.
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وتظهر رسوم الغرافيتي على جدران المباني القديمة والحديثة. وتوجد تلك اللوحة بجوار كنيسة.
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وثمة الكثير من العناصر الفنية الملهمة في بورتو، إذ يستخدم الفنانون كل أشكال العمران وأثاث الشوارع كلوحات للوحاتهم.
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ويمكن العثور على الأعمال الفنية الخلاقة في كل أرجاء مدينة بورتو. بدءا من وسط المدينة، وحتى أضيق الأزقة المجهولة.
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وفي أسبانيا، تختلف أساليب الأعمال الفنية المرسومة في الشوارع. ويمكن رصد كل الأشكال الفنية، من الأكثر واقعية، وحتى الأعمال شديدة السريالية. والصورة من مدينة سالامانكا الأسبانية.
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ويخضع موضوع الرسم إلى خيال الفنان فحسب. والصورة من مدينة سالامانكا، في أسبانيا.
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ويمتزج الحاضر بالماضي، والحقيقة بالخيال، على جدران المدن الأسبانية. والصورة من مدينة برغش الأسبانية.
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ويتخذ فن الشارع الكثير من الأشكال، ويمكن لفناني الشارع الإبداع باستخدام أي شيء، حتى صفائح القمامة. والصورة من مدينة برغش الأسبانية.
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