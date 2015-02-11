أحيانا ما يتطلب التعرف على مدينة، الخروج من المزارات السياحية المعروفة، والغوص في شوارعها الخلفية. ويمكن لفن الشارع، الذي يتواجد في أكثر المناطق غرابة، أن يضيف بعدا آخر للمدينة. وهذه الصورة من مدينة قرطاج، بأسبانيا.