بالصور: فن الشارع - جولة في شوارع إسبانيا والبرتغال

  • 11 فبراير/ شباط 2015

مراسلة بي بي سي في أوكرانيا، يانا غريبوفسكايا، توثق فنون الشوارع في مدن أسبانيا والبرتغال.

  • صورة من فن الشارع، قرطاج، أسبانيا

    أحيانا ما يتطلب التعرف على مدينة، الخروج من المزارات السياحية المعروفة، والغوص في شوارعها الخلفية. ويمكن لفن الشارع، الذي يتواجد في أكثر المناطق غرابة، أن يضيف بعدا آخر للمدينة. وهذه الصورة من مدينة قرطاج، بأسبانيا.

  • قرطاج، أسبانيا

    يستخدم بعض فناني الشارع ألوانا براقة وتعبيرات صادمة، مما يجذب أنظار زائري المنطقة. الصورة من مدينة قرطاج، أسبانيا.

  • ملقة، أسبانيا

    ويدمج فنانون آخرون أعمالهم في المساحات العمرانية المحيطة. وقد يصعب للوهلة الأولى، التفريق بين الشكل الحقيقي والشكل الفني، كما في هذا المثال، أعلى هذا المبنى في مدينة ملقة في أسبانيا.

  • إشبيلية، أسبانيا

    يوجد هذا العمل الفني في الجانب الخلفي لإحدى محطات الحافلات في وسط مدينة إشبيلية، في أسبانيا.

  • إشبيلية، أسبانيا

    وبعث فنان آخر في إشبيلية، الحياة على هذا الجدار المجهول.

  • لشبونة، البرتغال

    والعاصمة البرتغالية، لشبونة، هي أحد عواصم الموسيقى، إذ تلعب الموسيقى الشعبية دورا هاما في الثقافة البرتغالية. وليس غريبا أن ينعكس ذلك على لوحات فناني الشوارع.

  • بورتو، البرتغال

    ويعرض فنانو الشوارع البرتغاليين في مدينة بورتو، أشكالا مبتكرة لحطام بعض المباني.

  • بورتو، البرتغال

    وتظهر رسوم الغرافيتي على جدران المباني القديمة والحديثة. وتوجد تلك اللوحة بجوار كنيسة.

  • بورتو، البرتغال

    وثمة الكثير من العناصر الفنية الملهمة في بورتو، إذ يستخدم الفنانون كل أشكال العمران وأثاث الشوارع كلوحات للوحاتهم.

  • بورتو، البرتغال

    ويمكن العثور على الأعمال الفنية الخلاقة في كل أرجاء مدينة بورتو. بدءا من وسط المدينة، وحتى أضيق الأزقة المجهولة.

  • سالامانكا، أسبانيا

    وفي أسبانيا، تختلف أساليب الأعمال الفنية المرسومة في الشوارع. ويمكن رصد كل الأشكال الفنية، من الأكثر واقعية، وحتى الأعمال شديدة السريالية. والصورة من مدينة سالامانكا الأسبانية.

  • سالامانكا، أسبانيا

    ويخضع موضوع الرسم إلى خيال الفنان فحسب. والصورة من مدينة سالامانكا، في أسبانيا.

  • برغش، أسبانيا

    ويمتزج الحاضر بالماضي، والحقيقة بالخيال، على جدران المدن الأسبانية. والصورة من مدينة برغش الأسبانية.

  • برغش، أسبانيا

    ويتخذ فن الشارع الكثير من الأشكال، ويمكن لفناني الشارع الإبداع باستخدام أي شيء، حتى صفائح القمامة. والصورة من مدينة برغش الأسبانية.