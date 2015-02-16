مصر توجه ضربة جوية لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا

قالت القيادة العامة للجيش المصري في بيان إن "القوات المسلحة وجهت ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا".

وتأتي غارات الجيش المصري بعد ساعات من نشر جماعة متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية مقطع فيديو لإعدام 21 قبطيا ذبحا في ليبيا.

وقال بيان صادر عن الجيش المصري إن "القوات المسلحة قامت فجر الاثنين بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية".

ولم يحدد البيان المناطق التي تعرضت للضربة الجوية غير أن شهود عيان في مدينة درنة وهي مركز الجماعات المتشددة أكدوا أن المدينة تعرضت للقصف.