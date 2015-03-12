أنا الشاهد: شوارع جزيرة جربة تتحول إلى معرض فني مفتوح

في حلقة هذا الأسبوع من أنا الشاهد، من تونس نتجول في شوارع جزيرة الأحلام جربة التي تحولت إلى معرض فني مفتوح.
ونتعرف من الأردن على تكية أم علي ودور العمل التطوعي بها، ومن مصر نستمع إلى الصعوبات التي تواجه الصحافة المحلية، وأخيرا نتحدث إلى محمد الاغبري، مهندس يمني تمكن من تصميم برنامج يساعد على التواصل بين الصم والمكفوفين.
يبث البرنامج كل خميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
أو عبر صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/BBCArabicShahid
أو عبر تويتر @BBCShahid
للمشاركة في البرنامج يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني shahid@bbc.co.uk