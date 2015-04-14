فتيات نيجيريا المختطفات "شوهدن أحياء قبل 3 أسابيع"

قالت سيدة في نيجيريا إنها رأت بعض الفتيات المختطفات على أيدي حركة بوكو حرام قبل عام

وأوضحت شاهدة العيان إنها رأت الفتيات أحياء قبل ثلاثة أسابيع في بلدة غوزا شمال شرقي البلاد، قبل أن يتم طرد مسلحي بوكوحرام منها.

وحولت بوكو حرام بلدة غوزا إلى مركز لإدارة عملياتها، لكن القوات القوات النيجيرية وقوات دولية من جوار نيجيريا تمكنت من طرد المسلحين إلى جبال مندارا القريبة من البلدة، ولكن لا يعرف إن كان قد تم أخذ الفتيات إلى الجبال أم لا.

وكانت حركة بوكو حرام قد اختطفت أكثر من 200 تلميذة من مدرسة ثانوية في تشيبوك بشمال شرق نيجيريا في إبريل نيسان العام الماضي.