بالصور: جوائز مسابقة "لينز كالتشر" للتصوير 2015

وحصل المصور لينيل ديونك على جائزة المركز الثاني عن صورة بعنوان "رباط الأخوة" ضمن فئة الصور الفردية، وهي تجسد خمسة أبناء لسيدة تدعى غيرتود يعيشون في حقول منطقة موكونو في أوغندا مع زوجها وسبعة أطفال. وغيرتود عضوة في صندوق تنمية المرأة في كاتوسي المعني بتمكين المرأة من خلال تعليمهن ودعمهن بقروض ميسرة.