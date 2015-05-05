بالصور: جوائز مسابقة "لينز كالتشر" للتصوير 2015
مسابقة "لينز كالتشر" للتصوير الفوتوغرافي 2015 تعلن أسماء الفائزين في المسابقة التي شارك فيها مصورون من 130 دولة بأقوى الصور الفوتوغرافية، بناء على اختيار محكمين دوليين.
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المصور الكوري الجنوبي دايسونغ لي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة جوائز "لينز كالتشر" للتصوير في فئة مجموعات الصور عن مشروعه في جزيرة غورامارا في غرب البنغال
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صورة للمصور الكوري الجنوبي دايسونغ لي لجزيرة صغيرة في دلتا نهر الكنج عند التقائه بخليج البنغال تتآكل تدريجيا بسبب أنشطة الزراعة وارتفاع منسوب مياه البحر في المناطق المحيطة نتيجة الاحتباس الحراري
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فاز بالمركز الثاني المصور الألماني فيليب إنغيلهورن في فئة مجموعات الصور، عن لقطات لمجموعة من مرتادي الشواطئ يرتدون أقنعة في مدينة تشينغداو شرقي الصين.
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يقول المصور الألماني فيليب إنغيلهورن :"إلى جانب اعتبارات الموضة، تحمي ملابس البحر هذه من أشعة الشمس الضارة فضلا عن لسعات قناديل البحر العملاقة في المنطقة"
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وذهبت جائزة المركز الثالث للمصورة كانداس كارتش عن مجموعة صور تمثل دراسة خاصة للفنانة ماري أولمير، 97 عاما، في فيلادلفيا
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تقول المصورة كانداس كارتش :"صورت ماري على مدى أكثر من خمسة أعوام. هذه الفكرة خاصة بمشروع كتاب بدأت قبل عامين. وهدفي هو إخراج كتاب يتضمن صورا فوتوغرافية لماري تقترن بلقطات خاصة بها"
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وفي فئة الصور الفردية فاز بالمركز الأول المصور توم فاني عن صورة شخصية لعارضة الأزياء والممثلة والفنانة أليكسندريا
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وحصل المصور لينيل ديونك على جائزة المركز الثاني عن صورة بعنوان "رباط الأخوة" ضمن فئة الصور الفردية، وهي تجسد خمسة أبناء لسيدة تدعى غيرتود يعيشون في حقول منطقة موكونو في أوغندا مع زوجها وسبعة أطفال. وغيرتود عضوة في صندوق تنمية المرأة في كاتوسي المعني بتمكين المرأة من خلال تعليمهن ودعمهن بقروض ميسرة.
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وحصلت المصورة كارولينا سانشيز-مونغي على جائزة المركز الثالث عن صورة لتوأمين، 10 سنوات، ينظران في مرآة.
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