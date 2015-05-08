الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون بشأن الاتفاق النووي مع إيران

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يعطي الكونغرس صلاحية مراجعة الاتفاق النووي مع إيران قبل اعتماده بشكل نهائي من قبل الولايات المتحدة.

وينص مشروع القانون الجديد على إعطاء الكونغرس مهلة ثلاثين يوما لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران، ومنع البيت الأبيض من تعليق العقوبات المفروضة على إيران خلال هذا الوقت أي قبل اعتماد الاتفاق.

لكن حتى لو صوت الكونغرس على مشروع القانون الجديد، فإنه لن يكون ملزما لأن الرئيس، باراك أوباما، بإمكانه أن يمارس حق النقض (الفيتو).

ووضعت الولايات المتحدة والدول الخمس التي تتفاوض معها إيران مهلة نهائية تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل لإبرام الاتفاق النووي.

وتهدف المفاوضات إلى تخفيف العقوبات الغربية على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل.