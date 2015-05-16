المغرب يصدر قانونا يسمح بالإجهاض في حالات خاصة

قال المغرب إنه سيسمح قانونيا بالإجهاض في حالات خاصة، بحسب بيان من القصر الملكي المغربي، بعد جدل محتدم في الأوساط المغربية بشأن الإجهاض غير الشرعي في المملكة.

وأفاد البيان أنه سيسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب، وسفاح القربى، أو تشوهات الجنين الخلقية الخطيرة.

ولا يسمح بالإجهاض في القوانين المغربية السارية إلا عندما تكون حياة المرأة الحامل مهددة، وإلا فإن عقوبة الاجهاض غير الشرعي تصل إلى خمس سنوات سجنا.

وكان الملك المغربي محمد السادس تدخل لحسم الجدل السائد بشأن الإجهاض، ودعا إلى تشاور وتنسيق بين الأطراف المعنية لصياغة نص قانوني بشأن هذه القضية.

وجاء هذه القرار بعد جلسة تشاور ملكية أدلى فيها وزراء العدل والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بآرائهم في هذه القضية.