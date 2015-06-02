قال جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيقدم استقالته من رئاسة الاتحاد في اجتماع استثنائي.

وكان بلاتر قد أعيد انتخابه رئيسا للاتحاد لفترة خامسة يوم الجمعة، بعد يومين فقط على أزمة فساد وغسيل أموال عصفت بالاتحاد ونتج عنها اعتقال 7 من مسؤوليه في سويسرا.

وقال بلاتر إن اعادة تفويضه رئيسا للفيفا لم يحظ بدعم واسع.

واذا ما كان هناك انتخابات رئاسة جديد، فيتوقع أن تجرى في الفترة ما بين ديسيمبر/ كانون الأول ومارس/آذار المقبلين.

وانضم بلاتر إلى الفيفا عام 1975 كمدير تقني في مشاريع تطوير كرة القدم، ثم رُقي إلى أمين عام في عام 1981 وأمضى 17 عاما كمساعد أول لرئيس الفيفا جين ماري هيفالانج، قبل أن يتولى الرئاسة بعده عام 1998.